Arte Cultura Impresa | da Napoli un format per l’Italia Confronto all’Orto Botanico

(Di giovedì 11 luglio 2024): attorno a questi 3 fattori di successo mercoledì 10 luglio si sono ritrovati centinaia di imprenditori e professionisti che hanno accettato l’invito a riconoscersi e raccontarsi per la propria capacità di affrontare le crisi in modo proattivo e puntare all’innovazione come pratica continua e quotidiana.La manifestazione era organizzata da Dws, il modello innovativo didigitale ideato da Vittorio Del Re e Francesco Mele, in collaborazione con la Fondazione E-novation presieduta da Massimo Lucidi, che ha moderato l’incontro. Significativo il contributo delle associazionili “Connessioni” e “Cratere”: 27 installazioni artistiche, di una mostra che si protrarrà tutto luglio. Sono molti i relatori che hanno un modello di business particolarmente legato all’e alla: il caso di Ugo Biacchi intervenuto da Montecarlo quale socio di Hotel des Ventes, la prestigiosa casa d’aste monegasca, con la struttura parmense di “Towards the Sun”; Giovanni Sabetti vice presidente della Fondazione americana Renaissance che promuove la figura del cco, il “l” manager dedicato allad’, che assiste il ceo nelle scelte strategiche geopolitiche.