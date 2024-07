Anastacia festeggia l’anniversario con un ritorno in Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 11 luglio 2024)tornerà sui palchini l’anno prossimo, dopo tre anni lontana dal Bel Paese. L’artista festeggerà il 25esimo anniversario del suo primo album Not that kind. L’annuncio arriva dopo diversi mesi daldiscografico con il suo album di cover. Sono passati ormai 25 anni dalla pubblicazione di Not that kind, l’album di esordio di, ed è stato anche il brano omonimo a portarla al successo mondiale del quale gode ancora tutt’oggi. L’artista perre il traguardo raggiunto vuole riunirsi con i suoi fan europei, in particolare modo con quellini e annuncia il suonella penisola. I nuovi concerti di, foto Ansa – VelvetMagUn sogno che si realizza quello delin, a cui da tempo aspirava la cantante.