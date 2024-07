Addio all’ex baby-star della sitcom ALF | Benji Gregory trovato morto nella sua auto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 luglio 2024 –, l’ex‘ALF’, successo degli anni Ottanta, èall’età di 46 anni. Lo ha fatto sapere la sorella, Rebecca Pfaffinger, tramite un post sul suo profilo Facebook. Il corpo diè stato rinvenuto il mese scorsosua, posteggiata in un parcheggio in Arizona, insieme a quello del suo cane di assistenza. Secondo le ricostruzioni delle ultime ora di vita dell’attore,si sarebbe recato in banca per depositare alcuni assegni e, una volta tornato alla sua, si sarebbe accidentalmente addormentato. Il clima torrido dell’estate dell’Arizona avrebbero provocato il colpo di calore fatale. La causa ufficiale del decesso è ancora in corso di accertamento da parte del medico legalecontea di Maricopa.