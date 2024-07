Il mio ragazzo ha fatto i provini per Uomini e Donne Una presa per il c**o importante | lo sfogo di Tara Gabrieletto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Una cocente delusione per. L’ex protagonista diha raccontato che l’uomo con cui da qualche tempo aveva iniziato una relazione le ha confessato di aver sostenuto iper il dating show di Canale 5. Un doppio gioco a cuiha deciso di mettere immediatamente fine. Così sui social, a lungo legata a Cristian Gallella conosciuto proprio nel programma di Maria De Filippi, si è sfogata con i follower, che da alcune settimane avevano intuito che nella sua vita ci fosse una nuova persona. “Vi sto raccontando questa cosa perché la scusa del ‘meglio non dire niente, faccio la signora, non ne vale la pena, gli do troppo importanza’ ha un po’ stancato, perché ad oggi penso che se ti comporti male te ne devi assumere anche le conseguenze ”.