Asl Roma 3 | a Casal Bernocchi presentato il progetto pilota Circe

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ostia, 10 luglio 2024 – Oggi, presso la sede della Asl3 in via73, si è svolto l’incontro di lancio di unche porterà alla realizzazione di attività di promozione e prevenzione nell’età pediatrica in una logica di Health Promotion Center presso la Casa della Salute di Palidoro a Fiumicino, iniziativa alla quale l’azienda sanitaria sta lavorando dopo essere stata scelta tra i siti di attuazione deleuropeo- Joint Action. “è una Joint Action co-finanziata dalla Comunità Europea, un’azione congiunta per l’implementazione di Buone Pratiche cliniche in Cure Primarie attivate e trasferite da 4 Stati membri (Belgio, Portogallo, Slovenia e Spagna) in 42 siti di attuazione di 12 Stati membri con differenze strutturali, organizzative e istituzionali nei loro sistemi sanitari.