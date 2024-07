SKY – Mario Rui pronto a dire addio al Napoli A destra può arrivare un esterno offensivo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 9 luglio 2024)si prepara aRui: Antonio Conte valuta Spinazzola, Dedic e Vanderson per rafforzare il reparto difensivo. Secondo quanto riportato da fonti vicine al club,Rui è destinato a lasciare ilnelle prossime settimane, indipendentemente dagli sviluppi del ritiro estivo. Questa certezza è stata confermata dalla redazione di Sky Sport, che ha anticipato l’imminentedel difensore portoghese. L’attenzione ora si sposta sul possibile rimpiazzo. Secondo Luca Marchetti, giornalista e esperto di calciomercato per Sky Sport, ilpotrebbe non limitarsi a Leonardo Spinazzola come unica opzione per il ruolo di. Durante una recente intervista su Radio Marte nel programma ‘ForzaSempre – Summer Edition’, Marchetti ha sottolineato la possibilità che il club azzurro punti a unper il lato destro.