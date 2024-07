Parigi 2024 Italia Team da record | 403 Azzurri mai così tanti nella storia dei Giochi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma – E’ una spedizionealle Olimpiadi di. Saranno ben 403 gli atleti in totale protagonisti aiper l’: 209 uomini e 194 donne. Non sono stati maimolteplici gliai: “E potevano essere ancora di più – ha detto Giovanni Malagò, come riporta l’Ansa -. Non ci si deve mai accontentare, ma siamo molto felici”. “Ne siamo consapevoli c’è un’evidente sproporzione tra i componenti individuali e di squadra e se nel calcio era lecito aspettarsi di più,pallacanestro hanno pesato anche gli infortuni – ha spiegato Malagò – Ma già rispetto a Tokyo non ci saranno baseball e softball che torneranno a Los Angeles insieme al Lacrosse”. La cerimonia d’apertura si svolgerà il prossimo 26 luglio sulla Senna e i portabandiera saranno Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo (leggi qui).