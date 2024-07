In Val di Chiana è tempo di Festival delle Musiche

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 9 luglio 2024) In programma dal 12 luglio al 7 agosto Festeggia la trentesima edizione ma non smette di rinnovarsi grazie a un proficuo rapporto con il territorio. È il, il longevo progetto a cura di Officine della Cultura che invita alla scoperta degli straordinari borghi della Val diaretina nel segno della storia, della tradizione e della ricerca musicale ma non solo. Il lungo viaggio delprenderà avvio da Marciano dellacon i tre giorni dedicati alla musica antica grazie alSuoni dalla Torre, giunto quest’anno alla XII edizione in collaborazione con Accademia d’Arti Antiche Resonars e Associazione Ritmi di Assisi.Venerdì 12 luglio, alle ore 21:15, concerto dell’Ensemble Orientis Partibus dal titolo “Vernans rosa.