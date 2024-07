Il laterale prolunga La conferma attesa | De Silvestri c’è

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) La notizia tantoè finalmente arrivata: Lorenzo Desarà un rossoblù fino al 30 giugno 2025. Nel giorno del raduno l’esterno destro e capitano del gruppo ha siglato il rinnovo del contratto scaduto il 30 giugno. La notizia era scontata: gli uomini mercato rossoblù parlarono con Italiano nel summit seguito alla presentazione del nuovo tecnico e il fatto che fosse stato inserito nell’elenco dei giocatori presenti al raduno era già di per sè una sorta di ufficializzazione pre firma. Come già un anno fa, Deha firmato per una cifra vicina ai 200mila euro, fortemente voluto per l’identità di gruppo e per la concorrenza interna che ha sempre saputo stimolare. Posch e Holm partono davanti nelle gerarchie della fascia destra di difesa, ma Deè uno che non si tira indietro e anche per questo voluto come uomo in più, aspettando di capire se Posch aprirà alla proposta di rinnovo in arrivo o se, come filtrato dalla Germania a gennaio, intenda ascoltare eventuali interessamenti dalla Germania e rientrare in Bundesliga, dopo la nascita del figlio.