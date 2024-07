Giovenca sannita ecco la selezione di manzette ideata dal macellaio Vincenzo Natale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) Ispirata ai grandi marchi europei che selezionano i bovini più grossi in una determinata area geografica, nasce nel beneventano lada una idea di. Unatutta campana di grande qualità, realizzata come la “vaca vieja gallega”, un bovino che non è una razza, ma un insieme di razze allevate in Galizia in pascoli verdi e lussureggianti.napoletano da generazioni, dal 2018 opera unadi scottone eallevate nel Sannio. «Lombate grasse e appetitose sono servite per tutti i devoti della carne – spiega– perché a un certo punto, a furia di ordinare lombate per i miei clienti, ho intuito che potevo replicare queste ottime carni nel Mezzogiorno e addirittura qui in Campania.