Drammatico schianto sulla Frosinone Mare | un morto ed almeno tre feriti in condizioni serie

(Di martedì 9 luglio 2024) Unincidente si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 20:00,SS 699, comunemente chiamata “”, nel territorio di Terracina. Loha causato il decesso di Ernesto Colapietro, 85 anni, residente a Ceccano. Dinamica dell’Incidente Secondo le prime ricostruzioni, l’85enne era a bordo di una Smart For Two, guidata da un suo congiunto trentenne, non è chiaro se figlio o nipote. Durante il viaggio verso, l’auto ha impattato contro una Dacia Duster, condotta da unsciallo dei Carabinieri Forestali in servizio ad Anagni, e successivamente contro una Mercedes Classe B, guidata da un ispettore di Polizia. Le Conseguenze L’impatto è stato devastante. La Smart ha colpito prima la Dacia e poi la Mercedes, riducendosi ad un ammasso di lamiere.