Sempre mediocri Reazione a catena | bufera sugli autori del quiz show

(Di lunedì 8 luglio 2024) La sera di lunedì 8 luglio è andata in onda una nuova puntata di, ildi Rai 1 condotto da Pino Insegno. Anche questa volta si è riconfermato campione il trio de I Sali Minerali, composto da Ludovica, Federica e Andrea. I tre sconfitto, anche se con molta difficoltà, i loro concorrenti. Il conduttore, forse con un eccesso di tenerezza, si è addirittura schierato con loro verso la fine del gioco. Ma, nonostante siano riusciti a portare a casa sette parole, non sono stati in grado di essere all'altezza dei loro sfidanti. I Casa Bernini, gli avversari della puntata, sono passati all'Ultimacon ben 10 parole indovinate. Chapeau. Una volta arrivati all'Ultimaè successo di tutto. E su X i telespettatori sono letteralmente esplosi.