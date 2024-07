Partecipare è l’antidoto contro il populismo Le bussole? Il Vangelo e la Costituzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Da Trieste papa Francesco (foto) ha sferzato ancora la politica. L’occasione è la partecipazione alle Settimane sociali dei Cattolici. "La democrazia è malata – è il suo messaggio –, ma è l’unica risposta ai populismi e agli egoismi". Il pontefice invita i cattolici a scendere in campo perché non ci si può accontentare di una fede vissuta nel privato. "Nel mondo di oggi la democrazia non gode di buona salute – ha spiegato il papa –. Questo ci interessa e ci preoccupa, perché è in gioco il bene dell’uomo". Parole che richiamano quelle del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all’apertura dello stesso evento della Cei: "la democrazia non coincide solo con il voto del popolo", ha continuato Francesco, preoccupato per "il numero della gente che ha votato".