Malpensa-Berlusconi trentamila firme per dire no E fioriscono le controproposte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024)(Varese), 8 lugllio 2024 – Change.org sta all’Italia come place de la République a Parigi (o piazza della Repubblica) sta alla Francia. Quando c’è da mobilitarsi, gli italiani partono penna (virtuale) in resta allo stesso modo in cui i parigini si barricano ai piedi della statua della Marianna. E non poteva essere diversamente con la decisione ormai a un passo dall’essere ufficiale dell’intitolazione dell’aeroporto dia Silvio. Dopo l'avallo dell’Enac, l’Ente nazionale dell’aviazione civile e il “sì” entusiasta di Matteo Salvini (legato al cavaliere da una solida amicizia resa ancora più solida dalla comune fede milanista), il che lascia presupporre che il via libera finale del Ministero dei Trasporti sia solo una pura formalità, il popolo della sinistra – e forse non solo quello che in Italia voterebbe Jean Luc Mélenchon – si è scatenato firmando la petizione che chiede di cancellare questa scelta, e affinché si prendano in considerazione altri nomi che non siano quello del leader trentennale del centrodestra venuto a mancare un anno fa considerato troppo divisivo.