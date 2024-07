La Cina mette la Nato nel mirino E invia l’esercito in Europa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) Mancano solo poche ore all’inizio del vertice dell’Alleanza Atlantica a Washington e lalancia un avvertimento alla. Non attraverso un comunicato o azioni diplomatiche, ma annunciando un accordo con la Bielorussia per l’avvio di manovre militari congiunte. Il segnale in arrivo da Pechino non potrebbe essere più chiaro. Dall’8 al 19 Lugliodel dragone e quello del Paese principale alleato di Putin si uniranno per dar vita a un’esercitazione che, oltre ad avere un chiaro significato politico, è particolarmente significativa (e preoccupante) anche da un punto di vista geografico. Le manovre militari, infatti, si svolgeranno a pochi chilometri dalla frontiera con la Polonia e con l’Ucraina. Si tratta di un atteggiamento inedito per Pechino, che sino a oggi aveva mosso il proprio esercito solo nel Sud Est asiatico e nei pressi di Taiwan.