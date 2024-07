Francia il Fronte popolare ha vinto con proposte economiche di sinistra Una lezione fiscale per i progressisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Anche le elezioni francesi, come quelle inglesi hanno premiato i, pur in contesti differenti. Lascio a persone più competenti l’analisi politologica. Sono rimasto invece colpito dalle dichiarazioni di Enrico Letta, ex segretario Pd, che si è detto molto soddisfatto del risultato e ha invitato alla costruzione di una coalizione più larga per governare. Cosa che però lui non ha fatto nelle elezioni del 2022 portando alla capitolazione delprogressista. A mio avviso, Enrico Letta è stato un segretario disastroso per il Pd. Intanto perché il suo moderatismo governativo ha fatto da incubatore al renzismo durante il suo governo, poi Renzi lo ha ripagato amaramente. In secondo luogo, perché è il responsabile del disastro elettorale del 2022 scegliendo di non coalizzarsi con il M5S.