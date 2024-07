FOTO Sorrisi emozioni e volti nuovi | buona la prima all’Imbriani per il Benevento 2024-25

Leggi tutta la notizia su anteprima24

É un mix di certezze,e giovani di belle speranze la ricetta scelta dalper dare l'assalto alla serie B. Il primo giorno di scuola è andato in scena oggi all'Antistadio Imbriani dove ha preso il via il pre-ritiro, una sorta di assaggio di quello che i giallorossi vivranno in maniera più intensa al Mancini Park Hotel nel ritiro in programma dal 14 luglio al 4 agosto. Si sono visti subito anche i duedi questaparte di mercato, vale a dire Lamesta e Manconi, quest'ultimo fresco della firma del contratto che lo ha legato alla Strega fino al 2026. Grande emozione soprattutto nel volto dei più giovani che hanno iniziato ad assaporare il calcio 'dei grandi' dopo le loro esperienze maturate fino ad ora.