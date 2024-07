Fiorentina è il giorno di Kean Visite mediche e firma del contratto | Sono molto contento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Firenze, 8 luglio 2024 - A Firenze è sbarcato ieri sera, accolto al Viola Park da Raffaele Palladino, già nei panni del padrone di casa. Moiseè pronto a tuffarsi completamente nella sua nuova avventura in viola. Oggi è il suodopo qualche slittamento sulla tabella di marcia. Da pochi istanti è arrivato in una nota clinica del centro con un van della società per svolgere i consueti test medici di rito, volti a ottenere l'idoneità sportiva per la prossima stagione. Passo svelto, qualche curioso ad attenderlo insieme a cronisti e fotografi. «Sei?» gli è stato chiesto. L'attaccante ha risposto «» e ha imboccato l'ingresso della clinica. Il rientro al Viola Park coinciderà con il primo approccio con i nuovi compagni di squadra.