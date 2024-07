Euro 2024 parlano Calzona e Stramaccioni

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024): l’ex allenatore del Napoli e attuale commissario tecnico della Slovacchia, Francesco, è intervenuto a Radio 1 Rai. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Radio Anch’io Sport’. “Al di là dei risultati penso che abbiamo proposto un buon calcio, propositivo. C’è rammarico per il finale con l’Inghilterra, ma questo è il calcio”. Si comincia a pensare anche alla Nations League “Io sono molto felice di quello che abbiamo fatto. Vogliamo continuare a fare bene, in Nations League arriveremo con entusiasmo e ce la giochiamo”.ha anche parlato dell’Italia. “Io non penso che Spalletti abbia sbagliato. In Nazionale ci vuole tempo, lui è entrato in corsa e ha avuto davvero poco tempo per plasmare la squadra”.