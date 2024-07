Autonomia della Serie A emendamento Mulè sarà votato mercoledì

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’al decreto di legge ‘sport’ presentato da Giorgio Mulé di Forza Italiain Commissione CulturaCamera, come apprende l’Ansa da ambienti vicini al governo. L’esecutivo in queste ore sta riformulando il testo presentato dal deputato siciliano con i pareri che andranno depositati nelle prossime ore.stralciato il punto riguardante la giustizia sportiva, ma resterebbe invariata la parte che si riferisce al peso delle leghe professionistiche all’interno delle federazioni e dunque anche la discussaLegaA in Figc.A,SportFace. .