Vittorio Cicognani | Riparto dall’auditorium Dopo il Pnrr pensiamo al mercato ortofrutticolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) di Marco Bilancioni, lei è un’eccezione: mai in dubbio nei vari ‘totogiunta’, stesse deleghe dei primi 5 anni. Come ha vissuto il post voto? "Contentissimo per la vittoria al primo turno: significa che la città ha apprezzato questa Amministrazione. Sono grato ai cittadini che ci hanno dato un nuovo mandato". La sua presenza in giunta era blindata dal sindaco in persona: lei è al suo fianco da 15 anni e si appresta a farne altri 5. È stato necessario un momento in cui le ha comunicato la volontà di andare avanti o è avvenuto tutto tacitamente? "Sono dipinto come un ‘fedelissimo’ del sindaco, ma non so se sia l’immagine corretta Non c’era nulla di dovuto". (in quel momento il sindaco Zattini passa vicino all’assessore e dice: "La presenza dinon è mai stata in discussione") Lei è uno dei cinque della giunta, compreso Zattini, che non ha tessere di partito.