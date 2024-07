Montagna senza rischi | Anche un percorso come le Lame Rosse nasconde delle insidie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) "Laè bella, ma va rispettata e affrontata con sicurezza". E invece ogni anno, ancora di più in estate, si verifica la stessa storia: c’è chi va sui Sibillini con le infradito o al massimo con le scarpe da tennis eun minimo di attrezzatura, chi fa la salita sotto il sole cocente nelle ore più calde eacqua, chi si addentra nel bosco da solo e chiun’adeguata preparazione, portando con séi bambini. Soltanto lo scorso fine settimana i tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) sono intervenuti due volte alledi Fiastra. Francesco Gargano, capo stazione di Macerata – in carica per altri due anni, fino a fine 2026 (dopo il rinnovo dello scorso gennaio) – raccomandacomportarsi durante passeggiate ed escursioni sui monti.