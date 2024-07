L’immaginario | recensione del nuovo film Netflix

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 7 luglio 2024)delCatapultando lo spettatore in un mondo in cui la fervida fantasia infantile incontra la realtà,è iladattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di A.F. Harrold. Prodotto dallo Studio Ponoc e diretto da Yoshiyuki Momose (Porco Rosso, La città incantata) e scritto da Yoshiaki Nishimura (Il castello errante di Howl) , ilriprende marcatamente lo stile dello Studio Ghibli e di Miyazaki stesso. Presentato al festival di animazione di Annecy,è il secondo lungometraggio realizzato dallo Studio Ponoc, dopo Mary e il fiore della strega. La distribuzione, originariamente programmata per l’estate del 2022, è stata successivamente rimandata al 15 maggio 2024 per il Giappone e al 5 luglio in piattaforma.