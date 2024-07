La direttiva europea sulla filiera etica è legge | quali obblighi per le imprese italiane

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 7 luglio 2024) Diventalasostenibilità delle filiere. LaCsddd (Corporate sustainability due diligence directive) introduce nuoviper le aziende in materia di diritti umani e impatto ambientale. I nuovi paletti che vengono fissati a partire da luglio 2026 non verranno applicati a tutte le aziende, ma solo a quelle che rispondono a determinate condizioni. Cosa impone laCsddd LaCsddd (chiamata anche Supply chain act oUe 2024/1760 del 13 giugno 2024) è stata pubblicata in Gazzetta ufficialeil 5 luglio 2024. Il testo saràa partire dal ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Con la Csddd ledi ogni settore diventano responsabili per gli impatti negativi (reali o anche solo potenziali) sull’ambiente e sui diritti umani.