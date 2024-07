Firenze esulta per Larissa Iapichino in Diamond League Vittoria nel lungo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024), 7 luglio 2024 –orgogliosa per. Che ina Parigi, ormai a pochi giorni dalle Olimpiadi, vince nel salto insi impone con 6,82 (vento nullo) davanti alla bulgara Mitkova (6,78/2.2) e alla statunitense Burks (6,73/0.5). Dopo le tre prestigiose vittorie della passata stagione in, Stoccolma, Montecarlo), la 21enne portacolori delle Fiamme Oro torna are nel massimo circuito mondiale. Il terzo salto è quello buono e si lascia dietro la bulgara Plamena Mitkova (6,78) e la statunitense Quanesha Burks (6,73). Unain forma olimpica quella vista a Parigi. E adesso l’atletica italiana sogna in vista dell’appuntamento a Cinque Cerchi. E’ un momento magico per l’atleta, figlia di Fiona May, che aveva ottenuto l’argento agli Europei di Roma.