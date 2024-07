Tragedia sulle montagne di casa Alpinista esperto cade e muore | Mai spericolato è stato il destino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Da anni abitava in città ma tutti lo conoscevano a Berzo Demo e sapevano che era un, conoscitore dei monti sopra. Eppure questa volta un’escursione in solitaria gli è costata cara. Da anni residente a Brescia Roberto Baccanelli, 67 anni, appena poteva tornava con la moglie a Berzo Demo. "Lo conoscevamo tutti anche se era via da tanti anni – commenta un’amica di famiglia – era una bravissima persona, mai troppo audace. Ilha deciso per lui". Baccanelli aveva praticato l’alpinismo anche al livello professionistico: è probabile che abbia messo un piede nel posto sbagliato o sia scivolato. La caduta che gli è stata fatale. L’ultima volta eravisto in prossimità del lago dell’Aviolo da alcuni escursionisti.