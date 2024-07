Napoli è sfida senza sosta alla big di Serie A | nuovo affare dopo Buongiorno

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 6 luglio 2024) Il club azzurro non ha alcuna intenzione di fermarsi sul calciomercato. Ilpotrebbe effettuare nuovi colpi sul mercato in entrata. Il calciomercato è cominciato ufficialmente da soli sei giorni e ildubbio una delle squadre più attive. La società sta lavorando con il neo direttore sportivo Giovanni Manna al lavoro per accontentare tutte le richieste di Conte, con la priorità che resta ovviamente la difesa. Il club ha già perfezionato gli arrivi di Rafa Marin e Leonardo Spinazzola, manca ormai pochissimo per chiudere l’e non solo. Se qualcuno pensava che il mercato degli azzurri fosse finito – per quel che riguarda il reparto difensivo – beh si sbagliava di grosso. Illavora ad un terzo centralee Marin e vorrebbe chiudere un colpaccio a parametro zero.