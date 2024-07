Meta nel mirino dell’Ue dopo Apple | cosa può cambiare su Facebook e Instagram

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 6 luglio 2024), il colosso della tecnologia che controlla tra gli altri marchi anchee WhatsApp, è finita neldella Commissione europea. Il governoritiene che l’azienda violi il nuovo Dma, il Digital Markets Act, elaborato per rompere l’oligopolio delle grandi società americane nel settore digitale. All’Unione europea non piace in particolare il cosiddetto Pay or Consent, un’opzione che permette di evitare di dover condividere i propri dati per fini pubblicitari pagando un abbonamento. Secondo la commissione questo violerebbe il Dma erischierebbe, se non lo rimuovesse, multe estremamente alte fino al 10% del suo fatturato globale.nel: cos’è il Digital Markets Act La Commissione europea ha aperto una procedura di indagine su alcune funzionalità delle applicazioni di, la società che controlla tra le altree WhatsApp.