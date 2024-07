La povertà del vocabolario politico italiano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 luglio 2024) “Scrittore di estrema destra”. Così mi definisce Giorgio Dell’Arti nella sua Spremuta di Giornali, prima di elogiare una mia Preghiera. Guarda che non sono io, avrei potuto rispondergli citando una canzone di De Gregori. E invece niente, imperturbabile. Non sarei insorto nemmeno se mi avesse definito “neonazista nell’anima”: a differenza di Giorgia Meloni credo nella libertà di espressione. Essendo liberale davvero, e non soffrendo di deliri di onnipotenza, non pretendo di imporre agli altri una mia autodefinizione. “Scrittore di estrema destra” è perfino utile, serve a confermare l’estremadel. La sconfortantedel, per cui non conta nulla che i miei testi fondamentali in materia (“Politica” di Aristotele, “Odi” di Orazio) precedano la nascita della destra di 21 e 18 secoli.