Diviso fra Trump e Biden il cattolico vota senza indugi Le Pen

(Di sabato 6 luglio 2024) Dove va il voto? Negli Stati Uniti la situazione resta fluida: da una parte il pur(ma abortista, pro gender e non proprio in linea con la crociata ai “fabbricanti di armi” lanciata da Papa Francesco), dall’altra, che è l’opposto di ciò che è il modello del buon. Ma è l’America, si dirà. Più interessante è quanto avviene in Europa, soprattutto nella Francia laica e secolarizzata. Qui, anno dopo anno, sempre più cattolici guardano con interesse (eno) il Rassemblement National di Marine Le Pen. Nella patria del cattolicesimo dinamico e progressista, di Jacques Maritain e Jacques Delors, i fedeli ammiccano in percentuali sempre maggiori alla destra estrema. Curioso. Anche perché il Rn non è affatto un comodo rifugio per i cattolici, anzi: Madame Le Pen sui cosiddetti valori non negoziabili è molto più in linea con il pensiero di Marina Berlusconi (si banalizza, ma per capirci) che con quello del prode monsignor Carlo Maria Viganò.