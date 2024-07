Cipro scoperto da una missione italiana un tempio di 4mila anni fa | Il più antico mai trovato sull’isola

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 luglio 2024)diè statoda una, l’Erimi Archaeological Project del’Università di Siena, undifa, allestito all’interno di un laboratorio artigiano. Si tratta del «piùspazio sacro mai ri», ha anticipato all’Ansa l’archeologo Luca Bombardieri, da quindicialla guida di questi scavi, svolti in collaborazione con il Department of Antiquities of Cyprus e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Una scoperta che accenda una nuova luce sulla vita, già “moderna”, di questa comunità di artigiani vissuti quattro millenni prima di noi, giusto qualche secolo prima chenel cuore del Mediterraneo nascessero le prime città. Tra le sorprese anche il cold case di una giovane, uccisa e murata nella sua piccola casa.