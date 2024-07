Anzio sopralluogo del commissario straordinario Ivan Boccali a Tor Caldara

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Nella giornata di giovedì 4 luglio ildel Parco regionale dei Castelli Romani, l'avv., ha effettuato una visita presso la Riserva di Tor, esprimendo la volontà di intensificare gli sforzi per valorizzare ulteriormente questa preziosa area naturale. Situata nel territorio di, la Riserva naturale regionale di Torrappresenta un lembo di costa scampato all'urbanizzazione. Con una torre del Cinquecento, eretta per l'avvistamento dei pirati saraceni, la Riserva, istituita con Legge regionale 26 agosto 1988, si estende per circa 44 ettari sul litorale a sud di Roma, nel Comune di, ed è riconosciuta come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) a livello europeo; la sua gestione, in virtù della Legge Regionale n° 13 del 12 luglio 2022, è stata affidata all'Ente regionale Parco dei Castelli Romani e, attualmente, il procedimento che formalizza tale passaggio è nelle fasi conclusive.