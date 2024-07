AMA il tuo quartiere | sabato 6 e domenica 7 luglio raccolte straordinarie di rifiuti

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di sabato 6 luglio 2024)6 ediin diversi Municipi. In alcune postazioni sarà possibile conferire sfalci e potature. Municipio I,Piazza Vittorio Legno, Ingombranti. Metalli, RAEE Municipio II,Via Tiburtina (fronte Piazzale Valerio Massimo)Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico) Municipio IV,Via Cesare Spellanzon (area parcheggio mercato)Via Siro Solazzi (lato via Enrico Jovane fronte scuola)Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico). Municipio V,Piazzale Pino PascaliOggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico) e sfalci e potature.