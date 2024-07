Piccolo Tibet senza stress Tra sedute yoga in quota e passeggiate in carrozza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’estate non è ancora completamente scoppiata, ma a Livigno la montagna è bellissima e permette una vacanza slow per il benessere di mente e corpo. Nei mesi estivi la natura livignasca si tinge di verde (con una spruzzata di neve insopra i 3000 metri) e si offre come cornice per godere di momenti di relax, ma è anche un elemento fondamentale per il benessere psicofisico. Ild’Europa, con i suoi 1816 metri d’altitudine e due versanti ricchi di natura, si conferma quindi come destinazione ideale per una vacanza slow, scandita da un ritmo lento e ideale per il benessere di mente e corpo. Lasciatevi avvolgere dallaExperience, disponibile tutte le domeniche da metà luglio fino ad inizio settembre: una volta incontrata l’istruttrice alle 6 alla cabinovia del Carosello 3000 e raggiunta la cima, si raggiunge un punto panoramico con una vista privilegiata sulla valle di Livigno.