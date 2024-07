L’oroscopo che ti dà il buongiorno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) È l’astrologo più amato del Web.di Simone Carponi è una sorta disocial. Basta aprire Instagram di prima mattina e voilà: Capricorno, Pesci, Vergine popolano i profili social di influencer e non. Quello di Carponi, però, è un oroscopo giornaliero molto particolare: il giovane astrologo non fa previsioni su amore o denaro ma descrive con guizzo e ironia le caratteristiche dei vari segni zodiacali. Simone, lui un Leone ascendente Bilancia, crede fermamente in un principio: "Tutti noi siamo costellazioni, fatti di milioni di stelle che luccicano singolarmente, ma per cambiare la nostra vita e spiccare il volo dobbiamo imparare a leggere noi stessi, gli altri e la compatibilità dei nostri profili astrologici”. Nel 2019 apre il suo profilo Instagram, oggi da un milione e 200mila follower.