Il ruolo dei carburanti alternativi nella nautica | la conferenza allo Yacht Club de Monaco

(Di venerdì 5 luglio 2024) “e tecnologie avanzate per lada diporto” è stata una delle conferenze principali tenutesidedurante laEnergy Boat Challenge, con l’obiettivo di delineare il futuro dellada diporto. Sotto l’iniziativaCapital of Advanceding, laha esplorato la consapevolezza tecnologica nell’industria marittima, concentrandosi su combustibilie tecnologie avanzate. Tra i temi discussi, ildel metanolo come potenziale soluzione per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nell’industriaè stato particolarmente rilevante. Bernhard Urban, responsabile dello sviluppo e dell’innovazione di Luen, ha dichiarato: “Abbiamo esaminato vari tipi di, considerando criteri come la densità energetica e la sicurezza.