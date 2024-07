Euro 2024 il giornalista di Sportitalia aggredito in diretta durante il collegamento da Amburgo – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 luglio 2024) IldiTancredi Palmeri è statoadmentre era inin direttva tv. Palmeri stava facendo un resoconto della situazione dell’ordine pubblico in vista dei quarti di finale diquando un tifoso gli è saltato addosso. In un primo momento, ilha provato ad andare avanti facendo finta di nulla, fino a quando dallo studio disono gli ospiti della trasmissionemercato a intervenire: «Non può stare da solo lì, conviene mandarlo via». Fino a che è il conduttore, Michele Criscitiello, a congedare il suo inviato: «Ma basta, vattene, tanto che ci devi raccontare?». Tancredi Palmeri è uno dei giornalisti sportivi più noti in Italia e non è la prima volta che diventa protagonista di situazioni simili a quella di questi giorni.