Anticipazioni My Home My Destiny | la puntata di oggi 5 Luglio

(Di venerdì 5 luglio 2024): una nuova e sorprendentedi MyMysta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 15:45. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.MyMy: ladi, 5I preparativi per lasciare la casa di Mehdi sono ormai giunti al termine. Nonostante il grande dispiacere, Zeynep è determinata a separarsi dal marito e ad andarsene di casa, causando la disperazione della figlia Kibrit, che accusa il padre di essere il responsabile della separazione. La famiglia si stringe attorno a Zeynep, e persino i vecchi dissapori con Emine diventano un ricordo del passato. Uniti dalla situazione, tutti cercano di sostenere Zeynep in questo difficile momento.