A caccia di personale La carenza di lavoratori costa alle aziende 66 milioni all’anno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Macerata, 5 giugno 2024 – Nella provincia di Macerata la difficoltà da parte delledi trovare idi cui hanno bisogno (ricerche che durano oltre sei mesi) vale 66di euro prodotti in meno l’anno. È quanto emerge da un report dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese che, se da una parte sottolinea l’aumento dell’occupazione, dall’altra rileva come si intensifichi il “mismatch” (la mancata corrispondenza) tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto se qualificato, con evidenti danni economici per il tessuto produttivo. “Nelle Marche – evidenzia Confartigianato – nel 2023 sono state 68.290 le risorse difficili da reperire, cioè il 48,6% del totale, in pratica uno su due, al di sopra della media nazionale. Il costo del mismatch connesso a lunghi tempi di ricerca deiper le micro e piccole imprese italiane è di 13,2 miliardi di euro, pari allo 0,81% del valore aggiunto.