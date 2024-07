TRENTINO LOVE FEST – CHARITY EVENT la musica gesto d’amore

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 4 luglio 2024) Da giovedì 11 luglio a sabato 13 luglio 2024 si terrà la seconda edizione del “”, a Trento, Capitale Europea del Volontariato che trasformerà lain un. Incredibile line-up di artisti, giovedì PERIPEZIE, CENTOMILACARIE, MECNA, ARIETE, venerdì DEVA, FABRIZIO MORO, IL TRE, sabato KELLY JOYCE, SANTI FRANCESI, MARGHERITA VICARIO. Da non perdere iival talent “European Voice & Sound”, “International Voice & Baby Talentival” e “TMA Contest”. Cos’è il “”? Il “” è ilival in programma dall’11 al 13 luglio 2024 allaMusic Arena che individua e sostiene annualmente progetti di beneficenza. Come pure di aiuto e solidarietà.