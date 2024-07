MotoGP Marc Marquez | Devo essere perfetto se voglio battere Bagnaia e Martin al Sachsenring

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Spezzare la maledizione. Ci proverànel suo amato. 1000 giorni senza vittorie per il Cabroncito e nel prossimo appuntamento del Mondiale 2024 di, in Germania, la chance di fare bene. La pista tedesca è una sorta di feudo dell’assso iberico, considerando le sue 11 affermazioni: una in Moto3, due in Moto2 e ben otto in. Un filotto dal 2010 al 2019 e poi nel 2021 prima dei suoi guai fisici. “Le aspettative sono migliori rispetto a quelle di Assen, ma se avrò un week end dipotrò lottare con Peccoe Jorgeper vincere. Cercheremo di fare il massimo, vedremo se ilmi aiuterà in questo senso. Arrivare su un circuito che ti piace, ti permette dipiù consapevole delle aspettative che hai.