Martinez al Coni per l’idoneità sportiva Poi la firma con l’Inter – Sky

(Di giovedì 4 luglio 2024) Josepè arrivato nella notte tarda di ieri a Linate, è pronto alla nuova esperienza con. In questo momento il portiere è al, arrivano gli aggiornamenti da Sky Sport. AGGIORNAMENTI – Josepè alper la seconda parte delle visite mediche prima dire con. La prima è stata già svolta questa mattina, dopo l’iter consueto sarà pronto per ladel suo contratto. Matteo Barzaghi ha commentato il colpo su Sky Sport: «13.5 milioni più 2 di bonus. Ieri è arrivato in ritardo a Linate per gli slot degli aeroporti del suo volo privato. Intorno alle 23.30/00 è arrivato. Ha fatto la prima parte di visite mediche all’Humanitas, ora sta svolgendo la seconda di idoneitàal. Il giocatore è sorridente, sarà il nuovo portiere delinsieme a Sommer.