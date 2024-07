Fognini | Fossi nato quadrato come Sinner… ma in Italia deve ancora nascere un altro con la mano come la mia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2024) Appena un po’ prima che Sinner e Berrettini si prendessero a pallate sul Centrale di Wimbledon, per poi chiudere la nottata con l’orgoglio del tennisno e le vicendevoli dichiarazioni al miele, in conferenza stampa c’era andato Fabio. Capelli biondi e ruota libera. Dopo lo show in campo contro Ruud, quello ai microfoni. “Dopo 3 anni, a 37 anni, con tutte le cose che mi sono successe sonoqua con la voglia di lottare. E’ la cosa che mi tiene vivo, giocare questi tornei. Guardo me stesso, non ho più tempo di guardareve”. “Le statistiche le lascio agli altri, non ho bisogno di guardare queste cose. Sogioco, sogiocano gli altri perché sono da 20 anni nel circuito. Ora sono stanco, ho male ai piedi e un po’ dappertutto.