Il rapporto Cesvi sul maltrattamento dell’infanzia | Italia spaccata in due maglia nera a Campania Sicilia e Calabria

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’del Sud non è un Paese per i bambini. A denunciarlo a gran voce è la fondazioneche il 3 luglio ha presentato la sesta edizione dell’Indice regionale sule la cura all’infanzia. Il quadro che ne esce è di uno Stato spaccato in due: essere bambini al Meridione, tra fattori di rischio e carenza di servizi, è meno sicuro. Lava a, Puglia edove non solo il livello d’istruzione è più basso che altre zone, le gravidanze precoci sono di più e la tendenza a delinquere è maggiore ma mancano consultori materno infantili, servizi a sostegno della genitorialità, assistenza domiciliare per le famiglie. Ilpresenta una graduatoria basata su 64 indicatori, classificati rispetto a sei diverse capacità: cura di sé e degli altri, vivere una vita sana, sicura, acquisire conoscenza e sapere, lavorare, accedere a risorse e servizi.