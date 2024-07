Il caso | quindici sconfitte su sedici partite L’allenatore perde quasi sempre? La società decide di confermarlo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nel calcio quando i risultati non ci sono, a pagare sono gli allenatori. Ma capita l’inverso e se non è un record nazionale poco ci manca. Emanuele Pessina, classe 1966, nonostante che non abbia ma vinto (16, 15e solo un pareggio) e sia retrocesso è stato confermato alla guida dello Schieti. Chiusa la stagione con la discesa dalla Seconda alla Terza categoria, i dirigenti non ci hanno pensato due volte e Pessina è rimasto al suo posto. La professionalità e i valori umani sono stati gli ingredienti per la conferma. "Voluta da tutti – puntualizza mister Pessina – dai dirigenti ai calciatori e io sono rimasto volentieri. Laè molto seria, ha voglia di fare bene, c’è il progetto di ritornare subito nella categoria superiore.