Calciomercato Inter svelato il futuro di Calhanoglu | l’annuncio del turco

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ildi Hakansarà ancora all’. Ilè concentrato sull’esperienza a Euro 2024 e ha deciso di mettere un punto esclamativo alle voci disulla sua partenza, direzione Bayern Monaco. In un’vista a “Sky Sports Deutschland” si è sbilanciato. “Resto all’semplicemente perché sono felice qui. Io e la mia famiglia ci troviamo bene, a Milano i miei figli vanno a scuola e io ho costruito tutto. Ecco perché non è mai stata una possibilità per me andare via”.