Addio ad Ada Mariotti

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si è spenta ieri Ada, madre dell’avvocato Nazario Agostini e della sorella Rosaria. Una donna che ha dedicato tutta la sua vita alla felicità di suo marito Emidio Agostini e dei loro figli, per i quali ha speso tutte le sue forze. Particolarmente apprezzata nelle comunità di Poggio di Bretta e di Ascoli, dove è nata e ha vissuto, è stata una donna forte e tenace, generosa nell’affetto verso tutti e in particolare per la propria famiglia, i figli e i nipoti che ha amato e assistito fino all’ultimo respiro. E ‘stata una grande lavoratrice e nella sua vita difficile e faticosa non ha mai perso il sorriso e l’ironia. I funerali di Adaavranno luogo oggi alle ore 16, presso la Chiesa di San Serafino da Montegranaro (Cappuccini), partendo dalla sua abitazione di via Raffaello Sanzio.