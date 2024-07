Singh dopo l’arresto di Lovato occorre che il governo agisca senza perder tempo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Bene, l’imprenditore Antonelloè stato arrestato per omicidio doloso. Lo stessosi è lavato le mani abbandonando Satnaminnanzi la sua abitazione, sebbene gravemente ferito col braccio tranciato e depositato in una cassetta della frutta. Quando ho letto la notizia del fatto delittuoso, sono rimasto sconcertato dalle dichiarazioni del Lollo nazionale, al secolo ministro Lollobrigida, la cui prima preoccupazione era stata quella di “non criminalizzare le imprese”. Nessuno vorrebbe criminalizzare, ma come non si puòun simile episodio? Oppure dobbiamo pensare che tali imprenditori dovrebbero essere segnalati al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per concedere loro il titolo di Cavaliere del Lavoro? Il caso di specie è di una disumanità inarabile ed è una vergogna che un uomo venga abbandonato ferito.