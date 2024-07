Lombardia | Romani ' legge approvata riconosce figura e ruolo volontari dell' emergenza urgenza'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Milano, 2 lug. (Adnkronos) - “Alta formazione, professionalità specializzata e tecnologia sono le parole chiave alla base'attività di Areu, che costituisce un'eccellenza unica nell'intero panorama nazionale e motivo di orgoglio per Regione. Con lache abbiamo approvato oggi e chee valorizza le attività del soccorritore,'autista soccorritore e del tecnico di centrale operativaa rete dipreospedaliera vogliamo dare il giusto e necessario merito innanzitutto ai tanti operatori'Agenzia Regionale, ma anche ai tantidel Terzo Settore ee associazioni che operano sul territorio in questo campo. A loro va il grazie'istituzione regionale per il loro impegno quotidiano che consente di salvare molte vite e regalare ogni giorno speranza e fiducia a migliaia di famiglie”.