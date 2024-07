Il futuro della lotta a obesità e diabete passa dalle olive

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 2 luglio 2024) Una sostanza naturale presente nellepotrebbe aiutare le persone a perdere peso e a gestire il. A scoprirlo sono stati i ricercatori dell'ateneo statunitense Virginia Tech che hanno riscontrato come l'acido elenolico, un composto presente nell'olio d'oliva, abbassa la glicemia e favorisce la perdita di peso in una sperimentazione effettuata sui topi. I risultati, presentati al meeting annuale dell'American Society for Nutrition - Nutrition 2024 - a Chicago, hanno suggerito come questo estratto di oliva potrebbe offrire un nuovo approccio al trattamento dell'e deldi tipo 2. Come si comporta l'acido elenolico I ricercatori hanno scoperto che l'acido elenolico stimola le cellule intestinali a rilasciare ormoni che riducono l'appetito e regolano la glicemia.